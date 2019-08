Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Scout24 reagiert offensichtlich auf den Druck des Investors Elliott. Bei Vorlage der Halbjahreszahlen kündigte CEO Tobias Hartmann mögliche Veränderungen für die Geschäftseinheit Autoscout24 an. Mit dem Ziel, langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen, sei eine Prüfung der strategischen Alternativen für Autoscout24 angestoßen worden. Über die Ergebnisse will das Unternehmen auf dem Kapitalmarkttag am 26. November informieren.

Bereits Mitte Juli hatte Scout24 die eigenständige Aufstellung der Kerngeschäftsfelder Immobilienscout24 (IS24) und Autoscout24 (AS24) angekündigt. Zudem versprach das Management den Rückkauf von eigenen Aktien für 300 Millionen Euro.

Elliott reichte dies nicht. In einem offenen Brief von Anfang August drängte er Hartmann zu einer Abspaltung von Autoscout24 und forderte ein "ambitionierteres" Aktienrückkaufprogramm mit einem Verschuldungsgrad, der sich näher an dem vor wenigen Monaten vom Management selbst empfohlenen Level bewege.

Mit Blick auf das Autoportal schrieb Elliott: "Jüngste unaufgeforderte Interessensbekundungen ... zeigen, dass AS24 ein sehr wertvoller Vermögenswert ist." Aber der wertmaximierende Eigentümer sei "mit ziemlicher Sicherheit nicht Scout24".

AS24 legte im ersten Halbjahr bei Umsatz und EBITDA deutlich zu und entwickelte sich damit laut Konzern besser als erwartet. Die Einnahmen wuchsen um 15,5 Prozent auf 91,5 Millionen Euro, bereinigt um Konsolidierungseffekte stiegen sie um ein Fünftel. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit kletterte um gut 31 Prozent auf 51,23 Millionen Euro.

