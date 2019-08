Der neue Chef meldet die esrten görßeren Aufträge von jeweils 10 bzw. 30 Mio. Euro für Technik in der Milchverarbeitung und damit beginnt die Neuorientierung der GEA-Gruppe greifbar zu werden. Nach halbierten Kursen - teilweise noch mehr, je nach Zeitachse - ist GEA auf der Basis 22 Euro ein sehr brauchbares Investment vor dem Hintergrund einer anspruchsvollen Technologie und der Nachfrage aus den Nahrungsmittelmärkten (sowohl in Verarbeitung als auch Abfüllung).



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info