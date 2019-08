Über zwei Wochen ist es bereits her, dass das US-Justizministerium den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint genehmigt hat. Doch der Widerstand gegen den Deal wächst weiter. Inzwischen hat sich der nächste US-Bundesstaat einer Klage angeschlossen. Für die Deutsche Telekom ist das ärgerlich die Aktie steht weiter unter Druck.Bereits seit Monaten läuft eine Klage gegen die Fusion unter der Führung von Kalifornien und New York. Mit Oregon hat sich nun bereits der 15. Bundesstaat dem Bündnis angeschlossen. ...

