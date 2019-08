Bereits vor einigen Jahren führte Analog Devices (ADI) unter der Bezeichnung Ipassives (Eigenschreibweise: iPassives) eine Technologie zur Herstellung von integrierten passiven Bauteilen ein. Damit wollte der Halbleiterhersteller passive Bauteile herstellen, die es ermöglichen, einen größeren Teil der Signalkette mit einzubeziehen. Zugleich sollte die Technologie die bisherigen Einschränkungen und Komplexitäten von schon vorhandenen Konzepten zur Einbindung von passiven Bauteilen beseitigen. Die Entwickler sehen die Ipassives-Technologie auch als flexibles Entwicklungstool, welches das Design von Systemlösungen mit Leistungsfähigkeit und Robustheit in kurzen Entwicklungszeiten ermöglicht.

Ohne die Herausforderungen, komplexe integrierte Prozesse entwickeln zu müssen, kann ADI die Diversität seines vorhandenen Angebots nutzen, um Plug-&-play-Systeme mit unterschiedlichen Eigenschaften zu produzieren. Die Ipassives-Technologie setzt der Halbleiterhersteller ein, um dies alles in höchst flexiblen Netzwerken zusammenzufassen und mithilfe der System-in-Package-Technologie µ-Module-Bauteile zu realisieren, die qualifiziert, getestet und charakterisiert sind. Systeme, die früher Lösungen auf Leiterplattenebene waren, lassen sich jetzt auf ein einziges Bauteil reduzieren. Die Nutzer von ADI erhalten nun Komplettlösungen mit guter Out-of-the-Box-Leistungsfähigkeit, kurzen Entwicklungszyklen und Kostenersparnissen - und das alles in sehr kompakten Gehäusen.

Technologie für passive Bauteile

Passive Komponenten arbeiten ohne zusätzliche Speisung und gehorchen einer relativ einfachen Beziehung zwischen Strom und Spannung. Typische Passive sind Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Transformatoren und Dioden. Manchmal ist die Beziehung zwischen Strom und Spannung sehr einfach, etwa bei einem Widerstand, bei dem der Strom linear von der Spannung abhängt. Bei einer Diode hingegen gibt es eine direkte Beziehung zwischen Strom und Spannung, die sich jedoch exponentiell verhält. In Induktivitäten und Kondensatoren ist die Beziehung abhängig von Strom- und Spannungstransienten. Die Tabelle zeigt die Gleichungen für vier der passiven Basisbauteile.

Passive Bauteile lassen sich sowohl in Reihe als auch parallel schalten und sind wesentliche Bestandteile der analogen Signalverarbeitung. Dagegen dienen sie in der digitalen Signalverarbeitung als Pull-up-, Pull-down- oder Impedanzanpassungswiderstände, während sie bei der Unterdrückung von elektromagnetischen Störemissionen (EMI) in LC-Schaltungen zum Einsatz kommen. In Powermanagement-Anwendungen messen und begrenzen Widerstände Ströme und dienen LC-Kombinationen als Energiespeicher.

Einschränkungen bei diskreten Bauteilen

Traditionell liegen passive Komponenten als diskrete Bauteile vor. Dies bedeutet, dass sie einzeln gefertigt und mit leitfähigen Drähten oder Leitungen auf Leiterplatten in einer Schaltung verbunden sind. Im Laufe der Zeit haben sich Passive in drei Richtungen entwickelt: kleinere Abmessungen, geringere Kosten und höhere Leistungsfähigkeit. Die Entwicklung ist nun ausgereift und optimiert. Doch die Abmessungen der Grundfläche und des Profils bedeuten, dass diskrete passive Bauteile stets dem Versuch im Wege stehen, die Gesamtlösung und ihr Bauvolumen zu verkleinern.

Passive machen im Allgemeinen über 80 Prozent der Bauteile einer Anwendung aus, beanspruchen etwa 60 Prozent des verfügbaren ...

