Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326) schreibt das umsatzstärkste Halbjahr in ihrer Unternehmensgeschichte.

Europas größter Mobilitätsdienstleister steigerte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres seinen operativen Umsatz des Konzerns um 14,3 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment Mobility (vorher: "Autovermietung") das um 18,1 Prozent wuchs und das mit SIXT rent, SIXT share und SIXT ride das gesamte Mobilitätsangebot des Unternehmens umfasst, und hier insbesondere das US-Geschäft.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der SIXT SE: "Ich freue mich über das beste Halbjahr in unserer Firmengeschichte. Wir konnten unsere Position als größter europäischer Mobilitätsdienstleister weiter ausbauen. In den USA wachsen wir nicht nur am schnellsten, sondern auch weiter profitabel. Unsere Flotte ist mit mehr als 270.000 Fahrzeugen so groß wie nie zuvor. Besonders freut mich, dass Kunden unsere digitalen und innovativen Mobilitätsangebote so gut annehmen. SIXT entwickelt sich hier über unseren Erwartungen, sodass wir im zweiten Halbjahr möglicherweise noch stärker in diese Zukunftsmärkte investieren werden."

Wichtigster Wachstumstreiber im Geschäftsbereich Mobility waren erneut die USA, wo SIXT seinen Umsatz um rund 30 Prozent steigern konnte. SIXT ist in den USA inzwischen an 19 der 25 wichtigsten Flughäfen präsent. Die Mietstationen an den Flughäfen Miami, Los Angeles und Orlando zählen sogar zu den fünf größten SIXT-Stationen weltweit. Mittelfristig sieht Europas Marktführer in dem 31 Mrd. US-Dollar-Markt ein Umsatzpotential in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...