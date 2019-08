In Spanien sind die Verbraucherpreise im Juli etwas schwächer gestiegen als zunächst gedacht. Nach europäischer Rechnung (HVPI) ergibt sich ein Preisanstieg zum Vorjahresmonat um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte. Eine vorherige Schätzung hatte eine Inflationsrate von 0,7 Prozent ergeben. Im Vormonat Juni hatte die Rate 0,6 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich lagen die Verbraucherpreise im Juli 1,1 Prozent niedriger. In dieser Betrachtung wurde die Erstschätzung bestätigt. Am deutlichsten stiegen die Preise für Freizeit- und Kulturaktivitäten. Rückläufig waren dagegen die Preise für Bekleidung und Schuhen./bgf/jkr/zb

AXC0118 2019-08-13/09:21