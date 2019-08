Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Mega-Absturz um über 1.000 Punkte binnen Monatsfrist befindet sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit einigen Tagen in einer Phase der Orientierungsfindung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Bekanntlich sei der deutsche Blue-ChipIndex an eine bedeutenden Stabilisierungszone zurück geworfen worden: um 11.610/11.645 Punkten würden sich die Gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Wochen und 200 Tage befinden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...