München, Deutschland (ots) - Creme dich ein, mach dich fein - denn die "Schlechtesten Filme aller Zeiten" starten mit einer ultimativen Sommerstaffel 2019 in die heiße Phase des SchleFaZ-100-Jahres!



Auf der Zielgeraden zum 100. SchleFaZ: Bevor Oliver Kalkofe und Peter Rütten im September gemeinsam mit mehr als 2.500 Fans in Berlin endlich und einmalig die 100. Folge SchleFaZ feiern - mit einem großen Jubiläums-Festival und der ersten Live-on-Tape-Aufzeichnung ever, startet TELE 5 am 23. August in die SchleFaZ-Sommerstaffel.



Quasi frei nach dem Motto: "Ein Scheißfilm macht noch keinen Sommer - ein ganzes SchleFaZ-Line up dann aber doch, und was für einen" haben sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten aus Achtsamkeit vor der TELE 5 Kultmarke "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten" insgesamt acht kultigen Kackstreifen angenommen und sie ganz frisch für den Sommer verschlefazzt.



Aber was wäre ein Sommer ohne OpenAir? Am 22. August um 21:15 Uhr gibt es ja auch noch ein SchleFaZ-Open Air in Düsseldorf! Als Auftakt und Feuerprobe wird einen Tag vor der TV-Ausstrahlung die erste Filmneuschöpfung aus der Sommerstaffel "SchleFaZ: Plan 9 aus dem Weltall" im Alltours Kino am Rheinufer in Düsseldorf präsentiert. Ab dem 23. August bis zum 11. Oktober werden dann acht grandiose Schundfilme gezeigt.



Alle Filme der SchleFaZ-Sommerstaffel 2019:



SchleFaZ: Plan 9 aus dem Weltall am 23. August, ca. 22.30 Uhr



SchleFaZ: Dirndljagd am Kilimandscharo am 30. August, ca. 22.15 Uhr



SchleFaZ: Die fliegenden Feuerstühle am 6. September, ca. 22.15 Uhr



SchleFaZ: Evil Toons - Flotte Teens im Geisterhaus am 13. September, ca. 22.15 Uhr



SchleFaZ: Toxic Avenger (FSK 18) am 20.September, ca. 23.00 Uhr



SchleFaZ: Hausfrauen-Report 3 am 27.September, ca. 22.15 Uhr



SchleFaZ: Laserkill - Todesstrahlen aus dem All am 4.Oktober, ca. 22.15 Uhr



SchleFaZ 100 am 11.Oktober, ca. 22.15 Uhr



Ja, Sie haben es absolut richtig gelesen - alle Filme stehen schon fest - bis auf einen, eben der für das ganz große Jubiläumsfest! Ein wenig Geheimniskrämerei sei an dieser Stelle noch gegönnt...



Noch viel mehr aus der Welt von SchleFaZ unter www.schlefaz.de



Pressekontakt:



Manager Kommunikation

Alina Hülsken

Tel.: +49 (89) 649568-189

Alina.Huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:

TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.de



Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/131643