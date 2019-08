Hamburg (ots) - Angela Merkel ist die sympathischste Politikerin Deutschlands! Das ergab eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von "NEUE POST" unter 505 Frauen ab 18 Jahren. Mit rund 74 Prozent der Stimmen liegt die Kanzlerin bei den befragten Frauen ganz vorne. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Malu Dreyer (68%) und Annalena Baerbock, Franziska Giffey und Manuela Schwesig, die alle drei jeweils 59 Prozent verzeichnen. Katrin Göring-Eckhardt, Sarah Wagenknecht und Ursula von der Leyen befinden sich im Mittelfeld mit etwa der Hälfte der Stimmen. Auf den letzten beiden Plätzen landen Julia Klöckner (34%) und Annegret Kramp-Karrenbauer, die nur 27 Prozent der deutschen Frauen ab 18 Jahren für sich begeistern kann.



Würden sich diese Politikerinnen in einem persönlichen Gespräch denn wirklich für die deutschen Frauen interessieren? Das haben wir die Frauen selber gefragt: "Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Gelegenheit, mit einer der folgenden Politikerinnen einmal persönlich ein längeres Gespräch zu führen. Bitte geben Sie bei jeder der folgenden Politikerinnen an, inwiefern Sie glauben, dass diese Politikerin Ihnen wirklich zuhören würde". Auch hier landet unsere Bundeskanzlerin auf Platz 1 - Annegret Kramp-Karrenbauer bildet erneut das Schlusslicht.



Die Ergebnisse im Detail: Frage 1: Bitte geben Sie jeweils an, wie sympathisch Ihnen die jeweilige Politikerin ist: Prozentwerte sehr sympathisch und eher sympathisch, Basis Politikerin ist bekannt



Angela Merkel 74%

Malu Dreyer 68%

Annalena Baerbock 59%

Franziska Giffey 59%

Manuela Schwesig 59%

Katrin Göring-Eckardt 51%

Sahra Wagenknecht 50%

Ursula von der Leyen 49%

Julia Klöckner 34%

Annegret Kramp-Karrenbauer 27% Frage 2: Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Gelegenheit, mit einer der folgenden Politikerinnen einmal persönlich ein längeres Gespräch zu führen. Bitte geben Sie bei jeder der folgenden Politikerinnen an, inwiefern Sie glauben, dass diese Politikerin Ihnen wirklich zuhören würde: Prozentwerte Zustimmung voll und ganz und eher, Basis Politikerin ist bekannt



Angela Merkel 62%

Annalena Baerbock 58%

Malu Dreyer 57%

Franziska Giffey 54%

Sahra Wagenknecht 54%

Katrin Göring-Eckardt 53%

Manuela Schwesig 47%

Ursula von der Leyen 40%

Julia Klöckner 29%

Annegret Kramp-Karrenbauer 28% Hinweis für Redaktionen:



