Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Renditeniveaus in der Kernunion sind inzwischen extrem niedrig, so die Analysten der DekaBank.Vor allem das kurze Ende der Bundkurve erscheine bei 3-jährigen Renditen in Höhe von -0,91% teuer, selbst wenn die EZB auf Sicht von zwölf Monaten die eingepreisten 30 Basispunkte an Zinssenkungen liefern würde. Als Käufer seien bei diesem Renditeniveau eigentlich nur noch Zentralbanken außerhalb von Euroland (u.a. die schweizerische Nationalbank) vorstellbar. Am langen Ende der Kurve könnte es zwar noch gewisses Verflachungspotenzial geben, doch biete vor allem die Flachheit der Kurve zwischen zehn und 30 Jahren kaum mehr eine ausreichende Risikoprämie. In diesem Umfeld dürften weitere Renditerückgänge vor allem davon abhängen, ob China eine weitere Abwertung seiner Währung zulasse. Dies könnte in Euroland und den USA zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Inflationsraten bringen und womöglich eine noch aggressivere geldpolitische Lockerung nach sich ziehen. (Ausgabe vom 12.08.2019) (13.08.2019/alc/a/a) ...

