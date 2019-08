Frankfurt am Main, Tel Aviv (ots) -



+++ Lucht Probst Associates (LPA) erwirbt 100% der Anteile an

Modelity, einem führenden israelischen Tech-Unternehmen für die

Finanz- und Kapitalmarktindustrie



+++ Durch vereintes Produkt- und Kundenportfolio von Modelity und LPA

wird LPA zum CapTech-Marktführer in Europa



+++ Weiterführung der internationalen Expansion und Standort in der

israelischen Technologiemetropole Tel Aviv, einem der wichtigsten

Tech-Hot-Spots weltweit Die Verträge sind unterschrieben: LPA (www.l-p-a.com), führender Spezialist für und Anbieter von Technologieinnovationen für Kapitalmärkte und Finanzinstitutionen (CapTech), erwirbt 100% der Anteile am israelischen Unternehmen Modelity Technologies Ltd.(www.modelity.com). Damit schreitet das Unternehmen, das seit Herbst 2018 mit Motive Partners (www.motivepartners.com) einen neuen Mehrheitseigentümer hat, weiter im Rahmen seiner Internationalisierung und auf dem Weg zum weltweiten Marktführer für CapTech voran.



CapTech-Unternehmen entwickeln Technologielösungen und Produkte, die Finanzdienstleistungsunternehmen im Bereich der Kapitalmarktaktivitäten dabei helfen, ihre Innovationsfähigkeit zu erhöhen. Konkret unterstützen sie mit ihren Angeboten und Services ihre Kunden darin, ihre Geschäftstätigkeiten zu skalieren (bspw. durch Automatisierung), Geschäftsprozesse nachhaltig zu optimieren und zu digitalisieren - und das stets unter Beachtung und Erfüllung bestehender und zukünftiger regulatorischer Vorgaben.



Mit der Übernahme der im Jahr 2000 gegründeten und 80 Mitarbeiter*innen starken Technologieschmiede erweitert LPA seine Kundenbasis außerhalb der DACH-Region signifikant und wird zum größten CapTech-Anbieter in Europa. Darüber hinaus ergänzt LPA durch die Integration von Modelity die eigene umfangreiche CapTech-Suite um hochmoderne Produkte und Lösungen. Während LPA zum Beispiel seinen Technologieschwerpunkt bislang auf die Digitalisierung und Automatisierung von Dokumenten und Prozessen gelegt hat, vervollständigt Modelity das zukünftige Angebot von LPA um eine mehrfach preisgekrönte Bibliothek für regulatorische und finanzproduktspezifische Kennzahlen. Darauf basierend bietet Modelity zudem mit Unicost eine Technologie zur Überwachung des regulatorischen Reportings zwischen Banken, gegenüber Endkunden sowie bankintern an. Und mit seinem Marketplace offeriert Modelity eine vollautomatisierte Plattform für den Vertrieb und die Abwicklung kundenindividueller Anlageprodukte.



Mit dem Unternehmensstandort Tel Aviv partizipiert LPA von nun an am umfangreichen Pool geeigneter Top-Talente sowie an der großen Innovationskraft der israelischen Technologieszene, gewinnt gemeinsam mit und über Modelity weiteres Know-how hinzu und kann die eigene CapTech-Expertise noch weiter ausbauen. Damit erschließen sich neue Möglichkeiten für das Unternehmen, weitere namhafte nationale und internationale Kunden zu generieren und hochtalentierte Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen.



Das Führungsteam von Modelity bleibt auch nach der Integration in die LPA-Gruppe an Bord. Alter und zugleich neuer CEO ist Ayal Leibowitz, einer der Gründer des Unternehmens, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Managementbereich sowie der IT- und Softwareentwicklung verfügt. President und Chief Operating Officer (COO) wird weiterhin Asaf Seri sein, der wie Leibowitz auf eine langjährige und umfassende Expertise in den Bereichen Softwareentwicklung und Projektmanagement verweisen kann.



Peter Schurau, CEO von LPA: "Modelity und Tel Aviv - das passt einfach zu LPA. Schon lange setzen die Experten in der israelischen Technologiemetropole stetig neue Trends, was die Digitalisierung der Finanzmarktbranche angeht. Dies für uns zu nutzen und mit der LPA-Expertise zu verbinden sowie mit unseren neuen Kollegen vor Ort weiter an der Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen zu arbeiten, ist eine wirklich spannende Perspektive. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ayal Leibowitz, Asaf Seri und dem Team von Modelity."



Stefan Lucht und Roland Probst, beide Gründer und Geschäftsführer von LPA kommentieren: "Die Integration von Modelity ist ein weiterer Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte, denn wir fügen unserer Internationalisierungsstrategie damit den nächsten Puzzlestein hinzu. Vor allem jedoch ist sie auch ein Hebel für das weitere Wachstum von LPA und stärkt den Ausbau unserer Positionierung als Marktführer im CapTech-Segment. Gemeinsam sind wir in der Lage, neue große Kunden in hochattraktiven regionalen Märkten zu erschließen."



Ayal Leibowitz, CEO von Modelity und neues Mitglied des Global Executive Committees von LPA fügt hinzu: "Dass wir von nun an zu LPA gehören, ist für Modelity die großartige Chance, unsere über viele Jahre hinweg erworbene tiefgreifende Expertise in Bezug auf Technologielösungen für die Kapitalmärkte sowie unser Know-how in einem leistungsstarken Unternehmensverbund einbringen und anwenden zu können. Zusammen schlagen wir ein neues Kapitel auf und werden alle unsere Kräfte einsetzen, um unser gemeinsames Ziel, LPA - und damit auch uns - zum leistungsstärksten Anbieter für Kapitalmarkttechnologien in der Welt zu machen, zu erreichen."



Über Lucht Probst Associates (LPA):



Lucht Probst Associates (LPA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Anforderungen und Merkmale der Kapitalmarktbranche spezialisiert hat. Das Kerngeschäft von LPA ist die kontinuierlich weiterentwickelte und erweiterte Palette von Technologielösungen für automatisierte Beratung (LPA Digital Client Interaction), Vertrieb (LPA Captano) und Dokumentation (LPADoc) für Finanzinstrumente, strukturierte Produkte und OTC-Derivate. LPA bietet marktführende Lösungen, die Banken bei der effizienten Einhaltung der Vorschriften nach MiFID II, PRIIPs und FIDLEG in Verbindung mit dem Key Investor Information Document (KIID) unterstützen. Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen über ein Finanzprodukt, einschließlich finanzieller Begriffe, Risiken und historischer Leistungsdaten für Privatanleger. Neben der Entwicklung von Technologielösungen für den Kapitalmarkt bietet LPA strategische Beratungs-, Management- und Implementierungsdienstleistungen an. Nach Abschluss der Integration von Modelity arbeiten knapp 300 Technologie- und Kapitalmarktexperten für ein internationales Kundenportfolio an neun internationalen Standorten weltweit.



