Zürich (ots) - Klimademonstrationen, Klimanotstand und Klimaziele - die Debatte über

die Klimapolitik ist aktueller denn je. Mit der laufenden Revision

des CO2-Gesetzes ist auch die Schweiz gefordert, ihren Beitrag zur

Erreichung der Pariser Klimaziele zu leisten und ihre CO2-Emissionen

weiter zu reduzieren. Die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)

unterstützt im Auftrag des Bundes die Wirtschaft seit 2001 darin,

ihre Energieeffizienz zu steigern und ihren CO2-Ausstoss durch

gezielte Massnahmen zu verringern. Das Anreizsystem aus

Lenkungsabgabe und Zielvereinbarung fördert Innovation und eine

kontinuierliche Prozessoptimierung bei kleinen und grossen

Unternehmen.



Welche Einsparungen die Teilnehmer der EnAW im 2018 realisieren

konnten wird Jacqueline Jakob, Geschäftsführerin der EnAW,

präsentieren. Wie Unternehmen die Effizienzmassnahmen in der Praxis

umsetzen, wie die Wirtschaft von der Partnerschaft mit der EnAW

profitiert und wie das System der Zielvereinbarungen zukunftsfähig

gemacht werden kann, das legen Hans-Ulrich Bigler, Marcel Reinhard,

Stefan Brupbacher und Rudolf Minsch dar.



Datum: Dienstag, 3. September 2019

Zeit: 9:15 - 10:30 Uhr

Ort: Restaurant zum Äusseren Stand, Zeughausgasse 17, Bern Programm:



09.30 Begrüssung und Einführung

NR Hans-Ulrich Bigler, Vize-Präsident EnAW, Direktor

sgv-usam



09.40 Einsparungen und neueste Zahlen

Jacqueline Jakob, Geschäftsführerin EnAW



09.50 Einblick in die Praxis

Marcel Reinhard, Teilprogrammleiter neue erneuerbare

Energien, SBB AG



10.00 Wirtschaft bleibt verlässlicher Partner

Stefan Brupbacher, Direktor Swissmem



10.10 Best Practice auf Zukunftskurs bringen

Rudolf Minsch, Präsident EnAW und Chefökonom

economiesuisse



10.20 Diskussion

Hans-Ulrich Bigler

Im Anschluss stehen die Referenten gerne für individuelle Interviews

zur Verfügung.



