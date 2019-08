Bonn (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt nahm die Flucht in die Qualität gestern wieder deutlich zu, so die Analysten von Postbank Research. Auslöser gewesen seien weniger konkrete Neuigkeiten, die zum Wochenauftakt Mangelware geblieben seien, als vielmehr das Gesamtbild des eskalierenden Handelsstreits der USA mit China. Vor diesem Hintergrund sei die 10-jährige Treasury-Rendite um satte 9 Basispunkte auf 1,64% gesunken - der niedrigste Stand seit 2016 und nicht einmal mehr 30 Basispunkte vom seinerzeit verbuchten Allzeittief entfernt. Hierzulande habe die 10-jährige Bundrendite mit -0,59% (-1 Basispunkt) ebenfalls ein neues Allzeittief auf Schlussstandsbasis markiert. ...

