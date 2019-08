Die beiden Monate September und August sind die laut Statistik schlechtesten Monate eines Börsenjahres. Heißt: Auch in den kommenden Spätsommer-Wochen dürfte der DAX wohl keine neuen Höhen erklimmen. Alles andere käme aus saisonaler Sicht überraschend. Zumal auch der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China immer wieder auf die Kurse drücken könnte. Wie jüngst geschehen, als US-Präsident Trump den Handelskonflikt mit China via Twitter wieder neu entfachte. Laut Medienberichten habe er angekündigt, dass die USA ab dem 1. September Zölle in Höhe von 10 Prozent auf chinesische Waren und Produkte im Wert von 300 Mrd. US-Dollar erheben würden.

Nächster Zinsschritt schon im September?

Die konjunkturellen Sorgen schickten die Aktienmärkte und somit auch den DAX vor wenigen Tagen Richtung Süden. Doch angesichts der Abkühlung der Weltwirtschaft aufgrund schwelender Handelskonflikte leitete die US-amerikanische Notenbank ...

