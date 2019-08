Frankfurt am Main (ots) -



- Sechs Venture Capital-Fondsinvestments mit einem Volumen von rd. 77

Mio EUR zugesagt

- Pipeline für das 2. Halbjahr gut gefüllt

- Ziel: besserer Zugang zu Wachstumskapital für innovative

Technologieunternehmen in Deutschland Im ersten Halbjahr 2019 hat KfW Capital mit Unterstützung des ERP-Sondervermögens sechs Venture Capital-Fondsinvestments mit einem Volumen von rd. 77 Mio EUR zugesagt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich das Volumen damit fast verdoppelt (1.1. - 30.06.2018: rd. 42 Mio EUR).



KfW Capital investiert stets zu gleichen Konditionen mit weiteren privaten Investoren in deutsche und europäische VC-Fonds. Dabei übersteigt der Anteil von KfW Capital am Fondsvolumen niemals 19,99 %. Maximal investiert KfW Capital pro Fonds 25 Mio EUR. Die VC-Fonds verpflichten sich, mindestens mit dem von KfW Capital investierten Betrag innovative Technologieunternehmen in Deutschland zu finanzieren. Die 100 %ige Tochter der KfW will bis zum Jahresende das letztjährige ERP-VC-Fondsinvestmentvolumen der KfW (124 Mio EUR) in einem ersten Schritt auf 150 Mio EUR erhöhen. Ab dem Jahr 2020 wird KfW Capital durchschnittlich rd. 200 Mio EUR p.a. investieren (insg. zwei Mrd in den nächsten zehn Jahren).



"KfW Capital ist mit dem Verlauf des ersten Halbjahres 2019 sehr zufrieden. Wir merken seit unserem Start ein großes Interesse von deutschen sowie europäischen VC-Fondsgesellschaften, die sich derzeit im Fundraising befinden und Unternehmen in Deutschland im Fokus haben. Auch für das zweite Halbjahr ist die Deal-Pipeline bereits gut gefüllt", sagt Dr. Jörg Goschin, der KfW Capital gemeinsam mit Alexander Thees als Geschäftsführerduo leitet. "Insgesamt befinden sich nun Investmentzusagen an 30 VC-Fonds in unserem Portfolio. Hierunter sind sowohl etablierte VC-Fonds als auch First-Time-Fonds", sagt Alexander Thees. "Ziel von KfW Capital ist es, die VC-Fondslandschaft zu stärken, damit innovative Technologieunternehmen in Deutschland besseren Zugang zu Wachstumskapital erhalten und der Innovationsstandort nachhaltig unterstützt wird. Dabei ist KfW Capital dem VC-Markt ein verlässlicher Partner, der konjunkturunabhängig investiert."



Die ERP-VC-Investments (Zusagen) von KfW Capital im 1. Halbjahr 2019:



Fonds Branchenfokus

eVentures europe VI ICT

ETF III Industrial Tech

Cherry III ICT

Marondo I Generalist

42Cap II ICT

Project A III ICT KfW Capital wurde am 30.07.2018 gegründet und ist am 15.10.2018 operativ an den Start gegangen. Die bisher von der KfW im Rahmen des ERP-VC-Fondsinvestment-Programms getätigten Fondsbeteiligungen sowie die KfW-Beteiligungen an coparion und den drei Generationen des High-Tech-Gründerfonds wurden in KfW Capital eingebracht. KfW Capital orientiert sich bei den Investments an den Nachhaltigkeitskriterien der inländischen Förderung der KfW.



