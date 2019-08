Der US-Präsident droht mit zusätzlichen Zöllen auf Chinas Importe. Das könnte den Nutzen für Deutschland vergrößern - durch rund 94 Millionen Euro Mehreinnahmen.

Die von Präsident Donald Trump angedrohten zusätzlichen Zölle auf Importe aus China können dem Ifo-Institut zufolge den USA, Europa und Deutschland moderate Vorteile verschaffen. Durch etwaige chinesische Gegenzölle könnte sich der US-Gewinn allerdings in einen Nachteil verkehren, während der Nutzen für Deutschland und die EU sich noch vergrößern würde, heißt es in den am Dienstag veröffentlichten Berechnungen der Münchner Forscher.

"Die EU-Staaten könnten bei zusätzlichen US-Zöllen auf China-Importe mehr in die USA exportieren, wenn chinesische Exporte wegfallen", erläuterte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Sollten die USA die angedrohten Zölle von zehn Prozent auf weitere chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar erheben, ...

