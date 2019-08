Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Ratssitzung Ende Juli ließ die EZB ihre Geldpolitik zwar unverändert, so die Analysten der DekaBank.Dies jedoch in erster Linie, weil die Umsetzung einer weiteren Lockerung sehr komplex sei. Der EZB-Rat habe daher interne Komitees des Eurosystems beauftragt, die noch verbliebenen Politikoptionen zu bewerten. Die Analysten würden für die nächste Sitzung am 12. September ein umfangreiches Gesamtpaket erwarten. Dieses dürfte zum einen eine Senkung des Einlagensatzes um 10 Basispunkte und zum anderen eine Wiederaufnahme der Nettowertpapierkäufe beinhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...