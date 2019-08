Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem Überraschungssieg des Oppositionsführers Alberto Fernández bei den argentinischen Präsidentschaftsvorwahlen reagierte die dortige Börse mit einem der größten Kursstürze in der Geschichte, so die Experten von "FONDS professionell". Die argentinischen Märkte seien am Montag in heftige Turbulenzen geraten, nachdem die Wähler den reformorientierten Präsidenten Mauricio Macri und seine eher marktfreundliche Wirtschaftspolitik bei den Präsidentschaftsvorwahlen (PASO) am Sonntag entschieden abgelehnt hätten. ...

