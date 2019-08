Auch am Dienstag dürften die Anleger an der Wall Street wenig Kaufgründe finden. Im Gegenteil, der Cocktail aus belastenden Faktoren scheint immer bitterer zu werden. Neben dem schon lange lastenden US-chinesischen Handelsstreit blicken die Investoren immer besorgter nach Hongkong, wo sich der Konflikt zwischen Demonstranten und der lokalen Regierung bzw Peking weiter verschärft hat. Neu hinzugekommen sind Sorgen wegen Argentinien, wo Börse und Währung nach einer Vorwahlniederlage des wirtschaftsfreundlichen Präsidenten einbrachen. In Europa sorgen Brexit und die Politik in Italien für Unruhe. All dies zusammen hält die Sorge über den Zustand der globalen Wirtschaft wach. Auch in Asien und Europa ist am Dienstag die Kauflaune verschwunden.

Vor allem der leidige Handelsstreit wandelt sich mehr und mehr zum Dauerfaktor. "Vor einigen Monaten ging der Markt von einer Lösung des Konflikts zu Jahresende aus", sagt Fahad Kamal, Chefmarktstratege von Kleinwort Hambros: "Jetzt nimmt er negative Überraschungen ins Kalkül." Ein kleiner Impuls könnte von neuen Teuerungsdaten aus den USA kommen, denn sie haben möglicherweise Auswirkung auf die Politik der US-Notenbank.

Bei den Einzelwerten könnten United Parcel Service stark gehandelt werden. Das Unternehmen hat einen neuen CFO ernannt, der zuvor für Pepsico gearbeitet hat. Auch eine Personalie bei Yum Brands könnte für Bewegung sorgen: der bisherige COO wurde neuer Unternehmenschef. Unter den Aktien der Berichtsunternehmen dürften Bloom Energy zulegen. Der auf schadstoffarme Energieerzeugung spezialisierte Dienstleister konnte seinen Quartalsverlust einengen - zumindest auf bereinigter Basis und je Aktie. Der Umsatz stieg um 38 Prozent auf 234 Millionen Dollar. Bloom übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

