Mehr Wärmenetze und Holzheizkraftwerke und ein Ausbau der Tiefengeothermie soll nach Ansicht der Plattform Erneuerbare Energien BW die Wärmewende in Baden-Württemberg voranbringen. Die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg fordert die Landesregierung auf, bei der Wärmewende endlich richtig Gas zu geben. Es gibt in Baden-Württemberg ein großes Potenzial für Wärmenetze, in die standortnah ...

Den vollständigen Artikel lesen ...