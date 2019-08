Amerikanische Forscher entwickeln eine dezentrale Steuerung des Stromnetzes. Sie soll die Erzeugung der fluktuierenden erneuerbaren Energien an die Kundennachfrage anpassen können. Am National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US-Energieministeriums forschen Wissenschaftler an einer Vision für die Zukunft des Stromnetzes. Es heißt "Autonomous Energy Grids" (AEG) und ist ein Versuch sicherzustellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...