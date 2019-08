Die neuen direct markets im Vienna MTF liegen seit Tagen relativ stabil, man kann sich vom schwachen Gesamtmarkttrend ein wenig abkoppeln. Das direct market plus Portfolio liegt aktuell bei 98.43 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von -1,57%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: DWH Deutsche Werte Holding, startup300. Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Eyemaxx Real Estate mit 5,51%, die beste ytd ist Sanochemia mit 18,79%. Am schwächsten tendierten startup300 mit -12,1% (Monatssicht) und startup300 mit -45,5% (ytd).Das direct market Portfolio liegt aktuell bei 115.83 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von +15,83%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: European Lithium, B-A-L Germany AG Vz, Valneva SE VZ. Die beste Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...