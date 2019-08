Saisonbedingt lagen im Juli die Ausgaben auf dem EEG-Umlagekonto deutlich über den Einnahmen. Dennoch verbucht das Konto nach wie vor ein sattes Plus von derzeit 3,5 Milliarden Euro. Monatlich legen die vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland eine Bilanz für das EEG-Umlagekonto vor. Dort werden alle Einnahmen (Erlöse aus Stromverkäufen an der Börse, EEG-Umlage) und Ausgaben (Vergütungen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...