Die EU verlangt Info-Blätter für Anleihen, viele Unternehmen wollen die aber nicht liefern. Den Schaden haben die Anleger.

Zuerst passierte es nur bei den klassischen Hausbanken, die Wertpapiere mit Beratung - und dementsprechend mit ordentlichen Provisionen - verkaufen: Kunden bekamen bestimmte Anleihen nicht mehr. Nicht mal, wenn sie ausdrücklich danach fragten - und obwohl diese problemlos an deutschen Börsen gehandelt werden können. Mehr und mehr aber sind jetzt nicht nur Kunden von Filialbanken, sondern auch die Kunden von Onlinebrokern betroffen. Obwohl die Broker nicht beraten und auch nicht für Empfehlungen haften. Dabei handeln die Broker nicht immer einheitlich: Mit etwas Glück bekommt man die Anleihe bei einem bestimmten Broker, bei dem anderen ist sie dann gesperrt.

Eine in der WirtschaftsWoche empfohlene Türkei-Anleihe gibt es etwa im Onlinehandel einer NRW-Sparkasse nicht, durchaus aber bei den Onlinebrokern ING Diba und Consorsbank. Die Anleihe des österreichischen Immobilienentwicklers UBM Development (ISIN AT0000A1XBU6), die immerhin noch 1,5 Prozent bringt, verweigert die Deutsche Bank, bei der ING Diba bekommt man sie. Anleger, die an den Börsen in München oder Stuttgart die durchaus liquide Apple-Anleihe in kanadischen Dollar (ISIN: CA037833CY47) kaufen wollen - nun wirklich kein super-riskantes Papier -, schauen bei allen von uns getesteten Banken in die Röhre.

Basis des Problems ist eine nicht ganz neue Regulierung. Gut gemeint, zum Schutz der Anleger, und dann schlecht gemacht. So schlecht, dass die Unternehmen, die Anleihen ausgeben, lieber gleich darauf verzichten, noch Privatanleger zu adressieren. Anfang 2018 trat die dafür verantwortliche EU-Anlegerschutzregel in Kraft. Ganz allmählich, so scheint es, haben die Banken sie alle in ihren Systemen drin. In der Konsequenz sagt diese Regulierung, dass Privatanleger bestimmte Wertpapiere nur noch bekommen, wenn zu ihnen ein Basisinformationsblatt existiert, das über Chancen und Risiken aufklärt.

Eigentlich fordert die EU das Basisinformationsblatt nur für "verpackte Wertpapiere". Verpackt heißt, dass Anlegergeld nicht direkt in eine Aktie oder Anleihe fließt, sondern in ein komplexes Produkt: Indexfonds (ETF) oder Zertifikate und Optionsscheine, mit denen Anleger auf die Wertentwicklung von Aktien, Rohstoffen oder Währungen wetten können. Die sind kompliziert konstruiert, oft sehr zum Vorteil des Emittenten, dazu noch teuer - und es ist oft nicht zu erkennen, wann und warum ...

