22.00Tatort: Eine Frage des Gewissens Fernsehfilm Deutschland 2014 Erstsendung:23.11.2014 in Das Erste Autor:Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser



Rollen und Darsteller:



Thorsten Lannert____Richy Müller Sebastian Bootz____Felix Klare Christian Pflüger____Michael Rotschopf Sabine Pflüger____Caroline Ebner Emilia Alvarez____Carolina Vera Nika Banovic____Mimi Fiedler Dr. Vogt____Jürgen Hartmann und andere Musik: Jens Grötzschel Kamera: Jürgen Carle



Im Einsatz bei einem Raubüberfall erschießt Thorsten Lannert den Räuber, der eine Geisel genommen hat. Die Anhörung wegen Verhältnismäßigkeit dieser Handlung sollte eine Routineangelegenheit sein, der Täter war gefährlich und völlig unberechenbar. Doch die Mutter des Toten hat die Anwälte Christian und Sabine Pflüger engagiert, die Lannert wegen fahrlässiger Tötung angeklagt sehen wollen. Sebastian Bootz entlastet Thorsten Lannert in der Befragung - obwohl er eigentlich im Hinblick auf die entscheidenden Sekunden gar nicht sicher ist ... Eine weitere Zeugin wird ermordet, bevor sie aussagen kann. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Überfall im Supermarkt und dem Mord? Die Kommissare wollen ermitteln, doch Sebastian Bootz, der die Zeugin aufgesucht hatte, um seine eigene Aussage zu untermauern, wird wegen des Versuchs der Einflussnahme vom Fall abgezogen. Nun fragen sich beide Kommissare, ob sie nicht Fehler gemacht haben. Und belasten damit auch ihre Zusammenarbeit.



10.45(VPS 10.44) Erwin Teufel zum 80. Geburtstag (04.09.) Erwin Teufel - Einer von hier Erstsendung:18.01.2018 in SWR/SR



Erwin Teufel ist ein Arbeiter mit asketischer Disziplin. Der Bürgermeister aus der Provinz, der es bis zum legendären Landesvater brachte, wird ein gutes Dutzend Jahre nach seinem Rücktritt in seiner Heimat verehrt wie ein Held. Er ist einer der Großen des Südwestens, ein Kämpfer gegen politischen Zentralismus, ein christlicher Denker und der wohl erfolgreichste Verwaltungsreformer Deutschlands. Kaum ein Politiker hat so konsequent den Staatsapparat heruntergeschraubt wie er. Und kaum jemand hat sich damit im eigenen Apparat so unbeliebt gemacht.



Doch wie packt jemand das Unvermeidliche an? Wie begeistert ein Politiker Menschen für notwendige und langwierige Reformen? Der Südwestrundfunk zeigt in einem Porträt der Autorin Ulrike Gehring einen Erwin Teufel, der seine eigene Persönlichkeit bis zur Unsichtbarkeit hinter Amt und Aufgabe stellte und mit einer ganz eigenen Mischung aus Nähe und dem Blick fürs Große in der Politik wirkte.



23.3025 Jahre SWR3 New Pop Festival



Ein Rückblick auf unvergessene Momente



25 Jahre "SWR3 New Pop Festival": Schon seit 1994 wird Baden-Baden im September zum Mekka der internationalen Popmusik. Das bedeutet drei Tage lang Vielfalt, drei Tage lang Musik, drei Tage lang nationale und internationale Pop-Künstlerinnen und -Künstler zum Anfassen. Für Fans, Bands, Musik-Agenten und Musiker ist Baden-Baden schon seit einem Vierteljahrhundert das absolute Muss! Auch für die Hörer von SWR3 war und ist das New-Pop-Festival schon immer der Höhepunkt des Musikjahres. Internationale Stars waren zu Bweginn ihrer Karriere zu Gast in Baden-Baden: Amy Winehouse, Alanis Morisette, George Ezra, Alice Merton, Ed Sheeran. Zahlreiche deutsche Künstler hatten hier ihre ersten Konzerte vor großem Live-Publikum: Cro und Kraftklub, Xavier Naidoo und Namika.



1994 war es die Idee von wenigen zum ersten Mal in Deutschland ein solches Pop-Festival auf die Bühnen zu bringen. In der Dokumentation erinnert sich der ehemalige Programmchef Peter Stockinger, wie schwierig es war, die Stadtoberen von dem Festival zu überzeugen. Wilde Bands und vermeintliche "Sesselschlitzer" im altehrwürdigen Theater von Baden-Baden? Vor 25 Jahren scheinbar undenkbar! Heute steht Baden-Baden ganz oben auf der Liste der Musikindustrie. Manager und Musiker wissen, wer beim "SWR3 New Pop Festival" auftritt, hat gute Chancen auf eine große Karriere. In der Dokumentation kommen Macher und Künstler zu Wort. Musikredakteure erinnern sich an die musikalischen und persönlichen Highlights auf den Bühnen - und sprechen über Pannen und Anekdoten, die sich Backstage ereigneten. Das "SWR3 New Pop Festival" ist ein Stück lebendige Musikgeschichte im Südwesten - seit 25 Jahren!



21.00Treckerfahrer dürfen das! Brunhilde auf der Suche nach ihren Wurzeln



14.15Treckerfahrer dürfen das! (WH von MI) Brunhilde auf der Suche nach ihren Wurzeln



