Positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit haben den Börsen in Deutschland und Europa am Dienstagnachmittag Beine gemacht und sie aus ihrer jeweiligen Verlustzone herausgeholt. So drehte der Dax mit zuletzt 0,46 Prozent ins Plus, nachdem der Leitindex zuvor wegen schwacher Wirtschaftsdaten im Tagesverlauf um bis zu 1,32 Prozent gefallen war. Der Eurostoxx 50 gewann seinerseits 0,78 Prozent dazu.

Das chinesische Handelsministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, in zwei Wochen mit den USA telefonische Handelsgespräche führen zu wollen. Zugleich hieß es aus den Vereinigten Staaten, dass geplante Zölle auf bestimmte Produkte aus China bis Mitte Dezember aufgeschoben werden sollen. Der Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern lastet seit einigen Monaten auf der globalen Wirtschaftsentwicklung und schürt bei Anlegern immer neue Rezessionsängste./kro/he

