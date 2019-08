Hubertus Heil könnte der erste Arbeitsminister seit langem sein, der eine Konjunkturkrise meistern muss. Darauf will er vorbereitet sein. Doch wie gelingt das, ohne den Abschwung herbeizureden?

An diesem Dienstagmorgen Mitte August wandelt Hubertus Heil durch eine, man muss es so sagen, ziemlich heile Welt: Die Montagebänder laufen makellos, die Mitarbeiter bringen sich mit Vorschlägen ein. Virtual-Reality-Brillen sind im Einsatz, autonom fahrende Transporter karren Bauteile durch die Halle. Roboter führen ihr stummes Ballett auf und überall ist der Stolz zu spüren, hier arbeiten zu dürfen. Selbst bei der Auftragslage, erfährt der Arbeitsminister, gäbe es keinen Grund zur Klage. Jedenfalls noch nicht.

Der SPD-Minister ist zu Gast im Mercedes-Werk im rheinland-pfälzischen Wörth. Hunderte Lkw rollen hier jeden Tag vom Band, produziert und individuell angepasst von mehr als 10.000 Mitarbeitern. Mercedes ist der zweitgrößte Arbeitgeber im Bundesland, nach BASF.

Heil erfährt bei seinem Rundgang durch die Produktionshallen, wie die Digitalisierung längst Einzug gehalten hat in den Produktionsprozess. Statt Papier und Stempel werden die Tätigkeiten mit kleinen Tablets organisiert, neue Arbeitsschritte per Videoanleitung trainiert und in andere Werke weltweit geschickt. Neue Azubis lernen hier bereits das Wichtigste zum sicheren Umgang mit Elektroautos.

Man könnte meinen, dass das, was ...

