Das Hotmelt-Unternehmen H + L Klebetechnik zieht zum 9. September 2019 in ein neues, größeres Firmengebäude. Damit trägt der inhabergeführte Meisterbetrieb dem stetig steigenden Auftragsvolumen und der zunehmenden Anzahl an Mitarbeitern Rechnung.Kunden finden H + L Klebetechnik zukünftig in der Salurner Straße 4 in Neusäß/Täfertingen, einem Vorort von Augsburg. Von dort liefert das Unternehmen weiterhin alle bekannten sowie neue Services und Produkte rund um Heißleim-Anwendungen. Stetige Expansion Seit der Gründung 2007 expandiert H + L Klebetechnik Jahr für Jahr. Ursprünglich gründeten die beiden ...

