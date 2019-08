BERLIN (Dow Jones)--Transparency Deutschland hat die Bundesregierung angesichts einer jüngsten Studie über die Schäden der Korruption in der Wirtschaft zum Handeln gegen Wirtschaftskriminalität aufgefordert. Dazu gehörten die Einführung eines Unternehmensstrafrechts und eines gesetzlichen Hinweisgeberschutzes sowie Mindeststandards in der Compliance und Nachbesserungen beim Wettbewerbsregister.

"Die Bundesregierung muss noch in dieser Legislaturperiode die Rahmenbedingungen für integres Wirtschaften setzen", forderte der Leiter der Arbeitsgruppe Wirtschaft der Korruptionsbekämpfungs-Organisation, Elmar Schwager. Es gelte, die Bevölkerung und all die Unternehmen zu schützen, die Korruption nicht als Geschäftsmodell begriffen und bereits teilweise erhebliche Anstrengungen für die Einführung von Compliance unternommen hätten.

Um Korruption wirksam zu verfolgen, brauche Deutschland endlich ein Unternehmensstrafrecht. Die beabsichtigte Neuregelung des Sanktionsrechts für Unternehmen und die Erhöhung des Bußgeldrahmens reichten nicht aus. Die Erkenntnisse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und die großen Korruptionsfälle der vergangenen Jahre zeigten, dass eine Verurteilung nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz nicht abschreckend genug sei.

Das IW hatte in einer Studie festgestellt, dass den Unternehmen in Deutschland mehrere Hundert Milliarden Euro durch Wirtschaftskriminalität verloren gehen. Korruption, Kartelle und Schwarzarbeit schaden den Firmen laut einer Unternehmensbefragung des arbeitgebernahen Instituts und führen demnach zu Umsatzverlusten von rund 18 Prozent. Über alle Branchen hinweg ergeben sich Einbußen durch Schwarzarbeit in Höhe von rund 313 Milliarden Euro und durch Korruption von 412 Milliarden Euro, so das Kölner Wirtschaftsforschungsinstitut.

(Mitarbeit: Andrea Thomas)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2019 10:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.