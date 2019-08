STRALSUND/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich trotz zunehmender Krisenstimmung in der deutschen Wirtschaft gegen ein Konjunkturpaket ausgesprochen. "Im Augenblick sehe ich für ein Konjunkturpaket keine Notwendigkeit", sagte Merkel am Dienstag bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) und der Ostsee-Zeitung in Stralsund. "Wir werden situationsgerecht agieren", kündigte die Kanzlerin laut einer Mitteilung des RND an.

Merkel erklärte, die Wirtschaft gehe nun "in eine schwierigere Phase". Dies sei auf die internationalen Handlungskonflikte zurückzuführen sowie auf "viele Fehler", die in der deutschen Automobilindustrie gemacht worden seien. Aktuell sei es so, dass die Wirtschaft vom Binnenkonsum getragen werde. Sie sei gegen ein Konjunkturpaket, so die Kanzlerin, aber für "beständige Investitionen".

Zudem plane die Bundesregierung Entlastungen beim Solidaritätszuschlag, wolle den Bürokratieabbau weiter vorantreiben und für Investitionen in den Klimaschutz sorgen. "Das sind Sachen, mit denen wir die Binnenkonjunkturnachfrage noch einmal ankurbeln können", betonte Merkel. Das Problem seien im Augenblick überlange Planungsfristen etwa für Bahnstrecken sowie der Fachkräftemangel, der den Wohnungsbau ausbremse.

Bei der Veranstaltung verteidigte die Kanzlerin laut den Angaben auch die Seenotrettung durch private Organisationen auf dem Mittelmeer. "Seenotrettung ist ein Gebot der Menschlichkeit", sagte sie. Man müsse einerseits Humanität walten lassen, anderseits gebe es "ein Problem zwischen Europa und den afrikanischen Ländern, das wir lösen müssen". Merkel verteidigte auch ihre Flüchtlingspolitik gegen Kritik. "Meine Politik hat das Land nicht gespalten", meinte sie. "Wir haben versucht, den Prozess zu ordnen und zu steuern. Wir haben in einer humanitären Ausnahmesituation geholfen."

