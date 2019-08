WLAN- und Mobilfunknetze ächzen unter der stetig wachsenden Datenmenge. Erste Unternehmen setzen deshalb auf Datenübertragung per Licht. Doch die Technik hat ein entscheidendes Manko.

Dezent bläulich leuchtet die Box, der die Techniker des Unternehmens Wieland Electric die Lösung eines ungewöhnlichen Problems verdanken. Der Mittelständler fertigt in einer großen Halle in Bamberg Installationstechnik für Strom- oder Datennetze. Fast alle Maschinen werden über Kabel von der Decke versorgt, in einer Ecke aber fehlte ausgerechnet dem Leitungsspezialisten der passende Anschluss: "Quer durch die Halle fährt ein Lastkran an der Decke, wäre die Verkabelung im Weg", erklärt Stephan Lauer, der bei Wieland das Geschäft in den Sparten Licht und Gebäude entwickelt. "Und WLAN wird durch die Elektronik in der Halle gestört."

Hilfe brachte dem Bamberger Unternehmen schließlich ein allgegenwärtiges Übertragungsmedium, das über die Leuchte an der Decke gesteuert wird: Licht. Die Box selbst fungiert als Modem, das über digital gesteuertes Licht mit einem zweiten Modul an einer Produktionsmaschine kommuniziert. Die Box übersetzt Steuerungsdaten und Messwerte als winzige Schwankungen in die Frequenz des Lichts, die andere filtert Bits und Bytes wieder ...

