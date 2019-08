ZÜRICH (Dow Jones)--Die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits hat auch den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag ins Plus gehievt. Anfängliche Verluste wurden mehr als wettgemacht, als am Nachmittag aus Übersee die Nachricht kam, dass die USA einen Teil ihrer für September geplanten neuen Strafzölle zunächst bis Mitte Dezember verschieben würden.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.786 Punkte. Im Tagestief notierte der Index bei 9.641 Punkten, belastet unter anderem von den Unruhen in Hongkong und dem schwachen deutschen ZEW-Index. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 81,86 (zuvor: 62,61) Millionen Aktien.

Anleger hoffen, dass die Verhandlungspartner die Zeit bis Dezember nutzen, um ihre Gespräche fortzusetzen und zu einer Einigung zu gelangen. Die Erleichterung machte sich nicht nur bei konjunktursensitiven Aktien bemerkbar. Auch der Banken- und Versicherungssektor machte Boden gut, weil sich die Anleiherenditen von ihren Tagestiefs erholten.

Gesucht war erneut die ABB-Aktie, die um 1,4 Prozent vorrückte. Sie hatte am Montag von der Ernennung des Schweden Björn Rosengren zum neuen CEO des Konzerns profitiert und wurde nun von der Hoffnung getragen, dass gravierende Folgen für die Wirtschaft und somit die Ertragslage der Unternehmen durch eine Beilegung des Handelskonflikts vielleicht doch noch abgewendet werden können.

Aus dem gleichen Grund waren auch Richemont und Swatch gesucht, die sich um 0,8 und 1,1 Prozent verbesserten. Für die beiden Luxusgüterhersteller ist China ein wichtiger Absatzmarkt.

Im Bankensektor schlossen Credit Suisse dank der Erholung der Anleiherenditen um 1 Prozent höher. Die UBS-Aktie verringerte ihr Minus immerhin auf 0,5 Prozent. Der Kurs des Rückversicherers Swiss Re stieg um 1 Prozent. Den Banken macht das Niedrigzinsumfeld zu schaffen, weil es die Kreditmargen schmälert, den Versicherern verhagelt es das Anlageergebnis. Eine Erholung der Anleiherenditen wird im Finanzsektor in der Regel positiv aufgenommen.

Swiss Life fielen dennoch um 0,2 Prozent. Die Halbjahrszahlen des Versicherers kamen nicht gut an. Die UBS sprach von soliden Zahlen, vermutet aber, dass die Barmittel des Unternehmens keine weiteren Aktienrückkäufe erlauben.

