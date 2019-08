WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Gespräche mit China zu einem Handelsabkommen als "sehr produktiv" bezeichnet. Es sei ein sehr gutes Gespräch gewesen, China wolle unbedingt ein Handelsabkommen, sagte Trump am Dienstag. Peking habe auch signalisiert, mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA kaufen zu wollen, sagte Trump. Chinas Vizepremierminister Liu He hatte zuvor mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin telefoniert. Die letzten Verhandlungen Ende Juli in Shanghai waren offenbar ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Trump kündigte daraufhin neue Strafzölle an./jbz/jsl/DP/fba

