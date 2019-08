Im Zuge der allgemeinen Marktturbulenzen ist es zuletzt auch für die Aktie von Siemens Healthineers in südlicher Richtung gegangen. Seit Anfang August hat sich der Kurs um mehr als 6 Prozent ermäßigt, momentan notiert die Aktie bei 35,86 Euro. Langfristig betrachtet befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, in der kurzfristigen Perspektive hat sich das Chartbild durch den jüngsten Rücksetzer etwas eingetrübt. Hierdurch ist der Kurs unter die 50-Tagelinie (EMA50) gefallen, der Supertrend zeigt ... (Alexander Hirschler)

