In Stuttgart und im Landkreis Miesbach (Oberbayern) sollten Anleger besser eine Bestandswohnung kaufen, statt auf einen Neubau zu setzen. Das geht aus dem Postbank Wohnatlas 2019 hervor. Ein Blick in die Studie liefert einige Überraschungen dazu, wo es in Deutschland am lukrativsten ist, sich beim Kauf einer Wohnung für einen Neubau zu entscheiden.

Den vollständigen Artikel lesen ...