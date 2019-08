Der Konsum von Obst und Gemüse ist in den Haushalten in in dem ersten Quartal dieses Jahres um 2,1% in der Menge und 6,6% im Wert gestiegen, so die neusten Daten, die von dem Landwirtschaftsministerium veröffentlicht wurden. Der Gemüsekonsum ist um 2,6% gestiegen und jener von Obst um 2,7% in der Menge. Bildquelle: Shutterstock.com Die Menge des Gemüsekonsums belief...

