Die USA senden Entspannungssignale im Zollstreit mit China. Anleger in Asien reagieren erleichtert, der Nikkei notiert 0,6 Prozent im Plus.

Zugeständnisse der USA in Zollstreit mit China haben am Mittwoch für steigende Kurse an den wichtigsten Aktienbörsen in Asien gesorgt. Zuvor hatte bereits die Wall Street in New York zu einer Erleichterungsrally angesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio legte im frühen Handel um 0,6 Prozent zu, der südkoreanische Kospi stieg um 0,8 Prozent. Selbst der seit Tagen wegen der gewaltsamen Proteste in der ...

