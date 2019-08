Entspannungssignale im Handelsstreit beflügeln die Börsen. Konjunkturdaten für Deutschland sowie Zahlen von RWE, Axel Springer und Adler Real Estate stehen im Fokus.

Am Dienstag hatte eine Meldung die Anleger beruhigt: US-Präsident Donald Trump verschiebt einige Strafzölle gegenüber China vorerst auf Mitte Dezember. Nach diesem Entspannungssignal gewann der Dax zeitweise 300 Punkte und schloss im Plus auf 11.750 Punkten. Zuvor hatten Rezessionsängste die Kurse belastet. Am Mittwoch notiert der deutsche Leitindex auf außerbörslichen Plattformen bei 11.755 Punkten leicht positiv.

Konjunkturdaten aus Deutschland könnten den wichtigsten deutschen Aktienindex jedoch belasten. Zwar war das Bruttoinlandsprodukt im Vorquartal noch positiv ausgefallen, allerdings erwarten Analysten eine leichte Abschwächung der BIP.

In Hongkong setzt sich unterdessen die angespannte politische Lage fort: Demonstranten hatten den Flughafen der Kronkolonie erneut besetzt. Demonstranten beklagen die Polizeigewalt vor Ort, die Regierung versucht, die Proteste auszusitzen. US-Präsident Trump bringt dabei eine ganz andere Information ins Spiel: Vor der Grenze Hongkongs soll sich dem US-Geheimdienst zufolge Chinas Militär in Stellung bringen. Die Mahnungen aus Peking werden immer energischer.

1 - Vorgabe aus den USA

Zugeständnisse der USA im Zollstreit mit China lösten eine Erleichterungsrally auch an der Wall Street aus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 1,4 Prozent höher bei 26.280 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte knapp 1,5 Prozent auf 2926 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 1,95 Prozent auf 8016 Punkte.

2 - Handel in Asien

Zugeständnisse der USA in Zollstreit mit China haben am Mittwoch für steigende Kurse auch an den wichtigsten Aktienbörsen in Asien gesorgt. Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio legte im frühen Handel um 0,6 Prozent zu, der südkoreanische Kospi stieg um 0,8 Prozent. Selbst der seit Tagen wegen der gewaltsamen Proteste in der ehemaligen britischen Kronkolinie Hongkong unter Druck stehende Hang-Seng-Index zog um 0,5 Prozent an.

3 - RWE präsentiert Quartalszahlen

Während viele deutsche Unternehmen derzeit Gewinnwarnungen herausgeben, überraschte der Essener Energiekonzern vor zwei Wochen mit einer positiven ...

