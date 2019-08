Buenos Aires (awp/sda/reu) - Nach dem knapp 40-prozentigen Kurssturz vom Montag sind die Anleger am Dienstag wieder an den argentinischen Aktienmarkt zurückgekehrt. Der Leitindex der Börse Buenos Aires stieg um elf Prozent. Die Landeswährung Peso ging dagegen erneut auf Talfahrt. Ein Dollar verteuerte sich in der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...