Die Arealentwicklung Papieri nimmt Gestalt an EQS Group-Ad-hoc: Cham Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Die Arealentwicklung Papieri nimmt Gestalt an 14.08.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-Hoc-Medienmitteilung Halbjahresbericht 2019: Die Arealentwicklung Papieri nimmt Gestalt an - Gesamtwert des Immobilienportfolios erhöht sich um CHF 15.0 Mio. auf CHF 153.3 Mio. - Studienauftragsverfahren für die erste Bauetappe des Papieri-Areals wurden abgeschlossen, erste Baugesuche eingereicht und die Abbrucharbeiten begonnen - Generalversammlung wählt den Immobilienexperten Christoph Caviezel neu in den Verwaltungsrat - Dekotierung der Cham Group-Aktie von der SIX Swiss Exchange und künftig ausserbörslicher Handel Cham, 14. August 2019 - Die Cham Group hat im ersten Halbjahr 2019 die Planung der ersten Bauetappe mit Hochdruck vorangetrieben. Nach Abschluss der Studienauftragsverfahren für die erste Bauetappe wurden die Architekturbüros für die Realisierung der geplanten Gebäude ausgewählt, erste Baugesuche eingereicht und bereits vor Mitte des Jahres mit Abbrucharbeiten begonnen. Aufgrund der Wertsteigerung und Investitionen der Entwicklungsliegenschaften nahm der Gesamtwert des Immobilienportfolios auf CHF 153.3 Mio. zu. Auf Stufe Betriebsergebnis nach Neubewertung resultierten CHF 11.8 Mio. Die Cham Group beabsichtigt die Dekotierung ihrer Aktien von der SIX Swiss Exchange bei gleichzeitiger Aufnahme eines aktiv geförderten ausserbörslichen Handels. Die Cham Group erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Betriebsertrag von CHF 1.5 Mio., 37% mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Der Zuwachs ist auf höhere Mieteinnahmen von CHF 1.4 Mio. zurückzuführen (Vorjahresperiode: CHF 1.0 Mio.), insbesondere aufgrund des Baurechtszinses für das im September 2018 erworbene, an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Gelände. Die anderen betrieblichen Erträge beliefen sich auf CHF 0.2 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 0.1 Mio.). Per Bewertungsstichtag 30. Juni 2019 hat sich der Wert des Immobilienportfolios um CHF 15.0 Mio. erhöht. Diese Wertsteigerung beruht im Wesentlichen auf operativen Fortschritten und einer marktbedingten Senkung des Diskontierungszinssatzes. Dem gegenüber stand im ersten Halbjahr 2018 eine signifikante Neubewertung von CHF 45.5 Mio., nachdem der Bebauungsplan des Papieri-Areals rechtskräftig wurde. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios betrug per 30. Juni 2019 CHF 153.3 Mio. Das Eigenkapital der Cham Group von CHF 238.9 Mio. entspricht einer Eigenkapitalquote von 92%. Planung schreitet voran - Beginn der Abbrucharbeiten Im Januar 2019 hat die Cham Group die beiden Studienauftragsverfahren für die ersten Bauetappe abgeschlossen. Für jedes der vier geplanten Gebäude - die ehemaligen Hallen der Papiermaschinen 1 bis 4, den direkt daran anschliessenden zeilenförmigen Neubau mit Mietwohnungen, das südliche Hochhaus mit Eigentumswohnungen sowie das benachbarte Kesselhaus - wurde je ein Architekturbüro für die Weiterplanung ausgewählt. Insgesamt werden im Rahmen der ersten Etappe rund 240 Miet- und Eigentumswohnungen erstellt, die zusammen mit ca. 9'000 m2 Dienstleistungs- und Gewerbeflächen voraussichtlich 2022 sukzessive bezogen werden können, unter der Voraussetzung, dass pendente Einsprachen erwartungsgemäss erledigt werden. Ein vielfältiger Mix aus Wohnen, Arbeiten und publikumsorientierten Nutzungen wird das Quartier am Fluss zu einem neuen Anziehungspunkt für die ganze Region machen. Das gesamte Investitionsvolumen für die erste Etappe beläuft sich auf rund CHF 180 Mio. Anfang Juni 2019 sind die Bagger im südlichen Teil des Papieri-Areals aufgefahren. Jene Gebäude der einstigen Papierfabrik, die als nicht erhaltenswert eingestuft wurden und auch nicht für Zwischennutzungen vorgesehen sind, werden abgebrochen. Damit wird das Terrain für die Realisierung der ersten Bauetappe vorbereitet. Im Fokus stehen zuerst das südliche Hochhaus mit Tiefgarage sowie die Energiezentrale. Die entsprechenden Baueingaben sind im ersten Halbjahr 2019 erfolgt. Das Pavatex-Areal ist zurzeit im Baurecht abgegeben. Da Pavatex den Standort Cham aufgibt, hat sie die entsprechenden Miet- und Baurechtsverträge auf Ende November 2019 respektive Oktober 2020 gekündigt. Für einen Teil der freiwerdenden Flächen werden Zwischennutzungen angestrebt. Mittelfristig ist die Planung einer Neunutzung des Areals vorgesehen. Auf die Realisierung der Arealentwicklung Papieri hat dies keinen direkten Einfluss. Veränderungen im Verwaltungsrat An der Generalversammlung vom 30. April 2019 wurde Christoph Caviezel als neues Mitglied in den Verwaltungsrat der Cham Group AG gewählt. Der Rechtsanwalt und Immobilienexperte war bis Anfang April CEO der Immobiliengesellschaft Mobimo. Davor führte er die Immobiliengruppe Intershop. Mit seinen fundierten Kenntnissen des Schweizer Immobilienmarkts stellt Christoph Caviezel eine wertvolle Ergänzung des Verwaltungsrats dar. Dekotierung von der SIX Swiss Exchange und ausserbörslicher Handel Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Kotierung der Cham Group-Aktie an der SIX Swiss Exchange aufzugeben und den Handel künftig ausserbörslich (OTC) über die Plattform der Zürcher Kantonalbank (eKMU-X) zu ermöglichen. Die Gründe für diesen Wechsel sind das geringe Handelsvolumen der Aktien aufgrund des langfristig investierten Aktionariats und die zunehmenden regulatorischen Vorschriften für die Aufrechterhaltung der SIX-Kotierung. Der Cham Group entstehen dadurch überproportionale Kosten und ein unverhältnismässiger Aufwand. Es ist anzunehmen, dass nicht alle Aktionäre beim Wechsel zum ausserbörslichen Handel mitziehen können. Dazu gehören bspw. inländische und ausländische Fonds, Index-ETFs und Pensionskassen, die ausschliesslich in kotierte Aktien investieren dürfen, sowie einige Privatanleger, die ihre Aktien in BVG-Strukturen (1e-Lösungen) halten. Die Cham Group AG wird deshalb mit der Lancierung eines zeitlich befristeten Rückkaufprogramms bis zu 5% der ausstehenden Cham Group AG-Aktien zu einem Preis von CHF 440 pro Aktie einen fairen Ausstieg ermöglichen. Details zum Aktienrückkaufprogramm können dem Angebotsinserat auf der Website der Gesellschaft (Sektion "Investoren / Rückkaufangebot 2019") entnommen werden. Die Dekotierung von der SIX Swiss Exchange bei gleichzeitiger Aufnahme eines aktiv geförderten ausserbörslichen Handels erscheint attraktiver für die Cham Group und ihre Aktionäre. Auch als OTC-gehandelte Gesellschaft wird die Cham Group ihre transparente Finanzkommunikation beibehalten. Sie wird weiterhin zweimal pro Jahr über ihre finanzielle Lage berichten unter Anwendung des bisherigen Rechnungslegungsstandards Swiss GAAP FER. Das Portfolio wird einmal pro Jahr bewertet, wie bisher durch JLL. Generalversammlung und die Publikation der Aktionärsinformationen bleiben in vergleichbarem Rahmen erhalten. Ausblick Auch in der zweiten Jahreshälfte 2019 wird sich die Cham Group auf die Planung der ersten Bauetappe konzentrieren. Geplant sind zwei weitere Baueingaben für die Erneuerung und Umnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes entlang der Lorze und den daran anschliessenden Neubau mit fast 170 Mietwohnungen. Halbjahresbericht Der vollständige Halbjahresbericht findet sich unter folgendem Link: http://www.chamgroup.ch/websites/chamgroup/German/3200/finanzberichterstattung.html Telefonkonferenz Wir laden Sie ein, an unserer Telefonkonferenz teilzunehmen, die heute von 09:00 bis 10:00 Uhr stattfindet. Einwahlnummer: +41 44 580 7269, Confirmation Code 6599597. Die wichtigsten Kennzahlen Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) 1.1.-30.06.201- 1.1.-30.6.201- 9 8 Ertrag aus Vermietung 1.4 1.0 Betriebliches Ergebnis vor -0.1 -0.3 Neubewertung Erfolg aus Neubewertung 11.8 45.5 Konzerngewinn 9.9 83.6 Bilanz (in Mio. CHF) 30.06.2019 31.12.2018 Renditeliegenschaften 6.9 7.0 Entwicklungsliegenschaften 146.4 131.3 Finanzanlagen und Flüssige Mittel 107.1 114.9 Finanzverbindlichkeiten 4.8 4.8 Eigenkapital 238.9 233.5 Eigenkapitalquote in % 91.7 92.1 NAV zum Marktwert pro Aktie (CHF) 320.77 313.47 Für Rückfragen: Medien- und IR-Beauftragter Cham Group AG Edwin van der Geest E-Mail: medien@chamgroup.ch bzw. investoren@chamgroup.ch Telefon: +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22 Über die Cham Group Die Cham Group (Börsenkürzel: CHAM) konzentriert sich als an der Schweizer Börse SIX kotierte Immobiliengesellschaft auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise über die nächsten 10 bis 15 Jahre ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit je rund 1'000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das mittelfristig entwickelt werden soll. Valor/ISIN/Ticker: Cham Group AG 193 185 / CH0001931853 / CHAM Disclaimer Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z. B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 