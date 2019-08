An den Börsen weltweit atmen die Anleger am Mittwoch angesichts der Verschiebung der US-Strafzölle auf chinesische Importe weiter durch, auch in Frankfurt. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax gut zwei Stunden vor dem Start 0,35 Prozent höher auf 11 791 Punkte.

Bereits am Vortag hatte das Barometer von der Nachricht, dass die USA und China sich im Handelsstreit möglicherweise wieder annähern, profitiert und daraufhin im Plus geschlossen. Berichte, denen zufolge China und die USA ihre Handelsgespräche in zwei Wochen telefonisch wieder aufnehmen, folgte am Mittwoch nun aber die Nachricht, dass China an Gesprächen im September festhält.

Im Dax gilt es zur Wochenmitte die Quartalszahlen des Versorgers RWE zu verarbeiten. Zudem berichten im Schlussspurt der Berichtssaison einige Unternehmen aus der zweiten Reihe wie der Autozulieferer Leoni ./ajx/mis

