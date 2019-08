Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe enttäuscht, schrieb Analyst James Targett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Targett kürzte seine Schätzungen für den Zeitraum bis 2021. Im zweiten Halbjahr stehe nun für Henkel viel auf dem Spiel. Es gebe wenig Grund zu der Annahme, dass die jüngsten Innovationen und Marken-Neueinführungen das Wachstum aus eigener Kraft beschleunigen./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 16:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

