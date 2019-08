Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5) meldet einen Halbjahresumsatz 2019 in Höhe von 44,1 Mio. EUR, der auf dem Niveau des Vorjahres (46,4 Mio. EUR) liegt.

Im zweiten Quartal 2019 wurde ein Umsatz von 23,3 Mio. EUR (Vorjahr: 29,1 Mio. EUR) verbucht. Das gesamte erste Halbjahr 2019 verzeichnete ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 1,6 Mio. EUR (Vorjahr: -1,2 Mio. EUR). Das zweite Quartal 2019 war mit einem EBIT von 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) ebenfalls positiv. Das EBITDA konnte sich mit 3,6 Mio. EUR für die ersten sechs Monate im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von -0,3 Mio. EUR deutlich verbessern.

... und wieder hoffen auf die Zukunft

Innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres wurde dabei eine Bruttomarge in Höhe von 32,3 % (Vorjahr: 28,8 %) erzielt. Die Gesellschaft geht derzeit weiterhin davon aus, das Umsatzvolumen sowie das EBIT in der zweiten Jahreshälfte deutlich steigern zu können. Der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr 2019 mit 27,1 Mio. EUR unter Vorjahr mit 65,0 Mio. EUR. Zum 30. Juni 2019 lag der Auftragsbestand bei 49,0 Mio. EUR.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Im Segment Solar sieht SINGULUS TECHNOLOGIES besonders für die Maschinen der CIGS-Technologie großes Potenzial. Der Vorstandsvorsitzende Dr.-Ing. Stefan Rinck führt aus: "Es ist das Ziel, dieses Potenzial ...

