Nach dem Bericht zum dritten Quartal am Dienstagnachmittag stieg die Apple (WKN:865985)-Aktie am Mittwoch deutlich an. Dies trug zu dem starken Kursgewinn der Aktie in diesem Jahr bei. Die Aktien sind seit dem 1. Januar um 38 % gestiegen. Das dritte Quartal von Apple zeigte, wie Segmente jenseits des iPhone dem Technologieriesen helfen, wieder zum Umsatzwachstum zurückzukehren. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um 1 % gegenüber dem Vorjahr, trotz eines Rückgangs des iPhone-Umsatzes um 12 %. Diese ...

