Die Display- und Verpackungsstrategen von DS Smith investierten rund 5 Mio. Euro in den Standort Mannheim. Mit der Anschaffung einer Flexo Folder Gluer Maschine stellt sich das Unternehmen auf die steigende Nachfrage in den E-Commerce- und FMCG-Märkten ein und sichert zugleich die Zukunftsfähigkeit des Standorts.Der E-Commerce- sowie der FMCG-Markt wachsen stetig und die Anforderungen an Verpackungen befinden sich im Wandel. Der Ruf nach nachhaltigeren Verpackungen wird lauter und Unternehmen benötigen effiziente Verpackungslösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...