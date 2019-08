Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt in Euroland nahm gemäß der vorläufigen Schnellschätzung von Eurostat im zweiten Quartal nur noch um 0,2% im Vorquartalsvergleich (qoq) zu, so die Analysten der DekaBank. Am stärksten sei das Wachstum mit 0,5% qoq in Spanien gewesen, gefolgt von Frankreich, Österreich und Belgien mit jeweils 0,2% qoq. ...

