Während von Konjunkturseite her trübe Signale aus China und Deutschland verunsichern, erfreuen mehrere gute Quartalszahlen von deutschen Unternehmen. Unter anderem kann RWE auf einen Gewinnanstieg zurückblicken. Auch die TecDAX-Werte Evotec und Nordex lassen Anleger-Herzen erfreut pulsieren. Weltweit atmen die Anleger an den Börsen am Mittwoch angesichts der Verschiebung der US-Strafzölle auf chinesische Importe weiter durch, auch in Frankfurt. Der deutsche Leitindex DAX wurde kurz vor Xetra-Start ...

Den vollständigen Artikel lesen ...