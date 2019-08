Magic Transit verbindet und schützt die Rechenzentrumsnetzwerke der Kunden und vereinfacht den IT-Betrieb

Cloudflare, ein führendes Unternehmen für Internetsicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, gab heute Magic Transit bekannt, ein Produkt, das die Vorteile des Cloudflare-Netzwerks auf die lokalen Netzwerke und Rechenzentrumsnetzwerke von Kunden ausweitet. Magic Transit ermöglicht es Kunden, jedes Datenpaket und jedes Protokoll über das Netzwerk von Cloudflare zu senden.

Magic Transit, das vor einem Firmennetzwerk zum Einsatz kommt, schützt es vor DDoS-Angriffen und ermöglicht die Bereitstellung einer vollständigen Palette von Funktionen für virtuelle Netzwerke, einschließlich IP-Paketfilterung und Firewalling, Lastenausgleich und Traffic-Management-Tools. Das Netzwerk von Cloudflare, das 193 Städte in mehr als 90 Ländern umfasst, verfügt über mehr Kapazitäten, um DDoS-Angriffe zu stoppen als Akamai Prolexic, Imperva, Neustar und Radware zusammengenommen.

Cloudflare hat sich schon immer auf den Schutz und die Beschleunigung bestimmter Anwendungen konzentriert, typischerweise Websites und APIs. Cloudflare begann mit Support für HTTP. Im April 2018 startete Cloudflare Spectrum, um die Vorteile des Cloudflare-Netzwerks zu erweitern und eine breitere Palette von Anwendungen des Transmission Control Protocol (TCP) und des Universal Datagram Protocol (UDP) wie E-Mail-Server und Spielserver sowie IoT-Geräte zu schützen und zu beschleunigen. Mit Magic Transit reichen die Netzwerkvorteile von Cloudflare über Standorte und Anwendungen hinaus bis hin zum gesamten Netzwerk-Footprint des Kunden für das Internet-Protokoll (IP).

"Wir sind sehr gut darin, alles im Web zu sichern und zu beschleunigen, wollten aber unsere Fähigkeiten auf alle ausdehnen", sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Mit Magic Transit können Kunden jedes Paket für jedes Protokoll und jeden Weg mit uns sichern und beschleunigen."

Magic Transit nutzt das gesamte globale Anycast-Netzwerk von Cloudflare, um guten Traffic intelligent zu leiten und Angriffe zu filtern. Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen Hardware- und Serviceangeboten für Netzwerksicherheit, die den Datenverkehr auf eine begrenzte Anzahl von Standorten konzentrieren, die Latenzzeiten erhöhen und die Sicherheitseffektivität verringern.

"Als wir den Kunden, die traditionelle DDoS-Minderungs- und Sicherheitstools verwenden, das Produkt zeigten, waren sie begeistert", erklärte Rustam Lalkaka, Produktdirektor bei Cloudflare. "Sie sagten immer wieder: ‚Das ist wie Magie!' Es gab also nur einen logischen Namen für das Produkt: Magic Transit."

Für Kunden, die Magic Transit nutzen, sind die Vorteile unter anderem:

Layer-3-DDoS-Minderung: Die nahezu sofortige Reduzierung im gesamten Netzwerk von Cloudflare schützt den L3-IP-Datenverkehr vor DDoS-Angriffen.

Die nahezu sofortige Reduzierung im gesamten Netzwerk von Cloudflare schützt den L3-IP-Datenverkehr vor DDoS-Angriffen. Verbesserte Leistung: Mehr als 19 Millionen Internet-Besitztümer laufen derzeit im Netzwerk von Cloudflare, und mit jedem Bisschen, das es sich bewegt, wird das Netzwerk intelligenter und schneller. Wenn die Lösung von Cloudflare in Argo Smart Routing integriert wird, liefert sie sauberen Datenverkehr zurück in die Netzwerke der Kunden unter Verwendung der schnellsten und zuverlässigsten Verbindungen in Echtzeit.

Mehr als 19 Millionen Internet-Besitztümer laufen derzeit im Netzwerk von Cloudflare, und mit jedem Bisschen, das es sich bewegt, wird das Netzwerk intelligenter und schneller. Wenn die Lösung von Cloudflare in Argo Smart Routing integriert wird, liefert sie sauberen Datenverkehr zurück in die Netzwerke der Kunden unter Verwendung der schnellsten und zuverlässigsten Verbindungen in Echtzeit. Geringere Gesamtbetriebskosten: Kunden können ihre Netzwerke ohne großen Hardware-Aufwand und wiederkehrende Wartungsverträge schützen.

Kunden und Partner haben einen Bedarf an Magic Transit geäußert:

"Ich bin begeistert von Magic Transit das Potenzial, unsere IP-Transit-, DDoS-Minderungs- und Verkehrssteuerungslösungen in etwas zu vereinen, das wir mit einer einzigen Glasscheibe bewältigen können, wird ein Game-Changer werden", sagte Jesse Heraldson, Principal Software Architect bei Thomson Reuters. "Cloudflare beeindruckt mich weiterhin mit der Größe seines Netzwerks in Bezug auf Geographie, Kapazität und Produktbreite."

"Da sich die Grenzen zwischen Unternehmensinfrastruktur und Cloud-Diensten weiter annähern, ist der moderne Ansatz von Cloudflare zum Schutz der Infrastruktur eine dringend benötigte Lösung für die Branche", sagte Aaron Edwards, Field CTO bei Cloudgenix. "Die Fähigkeit von Magic Transit, die Leistung und den Umfang von Cloud-Diensten zum Schutz der Infrastruktur zu nutzen, während die IP-Konfiguration und die Optionalität erhalten bleiben, alles während der Datenverkehr performant über das globale Netzwerk von Cloudflare geleitet wird, macht es zu einem Kinderspiel."

