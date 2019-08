Der britische Essenslieferdienst Deliveroo verlässt den deutschen Markt. Zurück bleibt ein Monopol, beherrscht von Lieferheld und Lieferando. Was bedeutet das für den Markt? Einschätzungen von Handelsstratege Jon Reily.

Jon Reily ist Leiter der globalen Handelsstrategie von Publicis Sapient, einer Beraterfirma für digitales Marketing mit Sitz in Boston. Reily zählt dank seiner Erfahrung zu den Veteranen im Online-Handel: Er hat unter anderem als Chef für Benutzererfahrung für Amazon gearbeitet und war dort für Verkauf und Vermarktung von Kindle Fire und FireTV verantwortlich. Reily lebt in New York.

Herr Reily, der britische Essenslieferdienst Deliveroo zieht sich kommenden Freitag überraschend aus dem deutschen Markt zurück, offenbar sieht das Unternehmen woanders bessere Wachstumschancen. Was macht den deutschen Markt so herausfordernd für die Branche?Die Deutschen geben weniger für Essenslieferdienste aus als die Menschen in anderen EU-Ländern. Durchschnittlich bestellen die deutschen Konsumenten sechsmal pro Jahr beim Lieferservice. In Großbritannien wird bis zu einmal im Monat und in anderen Ländern sogar einmal die Woche auswärts geordert. Zudem machen weniger aber ähnliche logistische und arbeitsbezogene Voraussetzungen den Markt sehr wettbewerbsintensiv. Für Unternehmen ist er eine echte Herausforderung. Das gepaart mit der Tatsache, dass man hierzulande eher essen geht, als sich extern zubereitete Mahlzeiten nach Hause liefern zu lassen, plus die mangelnde Differenzierung der Lieferdienste, machen Deutschland zu einem schwierigen Markt.

Was hat Deliveroo falsch gemacht? An mangelnder finanzieller Unterstützung kann es nicht gelegen haben; immerhin hatte sich doch erst vor drei Monaten Amazon mit 575 Millionen Dollar beteiligt…Ich würde nicht sagen, dass Deliveroo unbedingt etwas falsch gemacht hat. Manchmal kann man alles richtig machen und trotzdem verlieren. Ich glaube eher, dass der starke Wettbewerb in Europa, und insbesondere in Deutschland, Deliveroo unter Druck setzt. Das Unternehmen hat die strategische Entscheidung getroffen haben, sich auf vielversprechende Märkte zu konzentrieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Deliveroo ausschließlich auf die größten Städte Deutschlands konzentriert. Der komplette Rückzug des Unternehmens vom hiesigen Markt ist nun (vorerst) der Schlusspunkt dieser Entwicklung. Anstatt sich auf einmal komplett vom Markt zu verabschieden, war dies also eher eine strategische Entscheidung, die sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten vollzog.

