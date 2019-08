Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der leichte Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) hat bei Ökonomen und Wirtschaftsverbänden Besorgnis ausgelöst. Sie forderten die Politik auf, Unternehmenssteuersenkungen und höhere Investitionen in Deutschland in Angriff zu nehmen. Besonders die Aussichten auf eine weitere Verschlechterung in den kommenden Monaten aufgrund der Exportschwäche und schwacher Zahlen für das verarbeitende Gewerbe geben nach Ansicht der Wirtschaftsexperten wenig Hoffnung für eine baldige Erholung.

"Nach dem guten Jahreseinstieg sind die Unternehmen in der harten konjunkturellen Realität angekommen. Dabei ist derzeit keine Wende in Sicht. Die Geschäftserwartungen gehen in allen Branchen zurück", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben.

Zuvor hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands sich im zweiten Quartal 2019 wie erwartet abgeschwächt hat. Das BIP sank gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent und lag um 0,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals.

Wansleben betonte, dass es neben den globalen Unsicherheiten, Handelsstreitigkeiten und den Auswirkungen des Brexits auch Gegenwind in Deutschland gebe. Denn während der Durchschnitt der Steuerbelastung für Unternehmen in den westlichen Industrieländern bei rund 24 Prozent liege, zahlten Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland rund 30 Prozent Unternehmenssteuern oder mehr. "Wenn wir hier nicht gegensteuern, wird die deutsche Wirtschaft bei nachlassender Konjunktur regelrecht in die Zange genommen", warnte Wansleben.

DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier betonte im ZDF-Morgenmagazin, dass die Binnenwirtschaft und der Arbeitsmarkt noch gut laufen. "Das gibt uns auch etwas Zeit, jetzt die Dinge anzugehen, die notwendig sind. Wir brauchen eine Infrastruktur bei der Digitalisierung, 5G ist das Stichwort. Wir müssen die Energiewende hinbekommen", erklärte Treier.

Rezessionsrisiko bei 43 Prozent

Für Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sind die Aussichten der deutschen Wirtschaft auf die kommenden Monate dramatischer als der geringe Rückgang des BIP im zweiten Quartal. Das Rezessionsrisiko für die deutsche Wirtschaft läge bei 43 Prozent. "Vor allem die Auftragseingänge und die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe deuten nicht auf eine schnelle Besserung hin", so Dullien.

Der Rückgang der Bestellungen in der Automobilindustrie und der Maschinen- und Anlagenbau sei Ausdruck der global schwachen Automobilnachfrage sowie der globalen Investitionsschwäche. Diese würde durch die Unsicherheiten der Handelskonflikte verschärft.

Daher müssten auch zunehmend die bislang noch recht optimistischen Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum für 2020 in Frage gestellt werden. "Wenn wir nicht bald eine Erholung der deutschen Wirtschaft sehen, so wird es schwer, die bislang von der Bundesregierung prognostizierten 1,5 Prozent (bzw. die von uns prognostizierten 1,6 Prozent) Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr noch zu erreichen", warnte Dullien.

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fordert der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, Deutschland brauche einen 450 Milliarden Euro großen Deutschlandfonds. Der Staat müsse mehr Geld in Klimaschutz, Wohnen und schnelles Internet investieren.

